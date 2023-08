Haliç Üniversitesi sürekli eğitim merkezi bünyesindeki Kids Academy başarılı bir eğitim yılını geride bıraktı

Nitelikli temel akademik eğitimin yanı sıra, yaşam boyu eğitim modelleriyle de ön plana çıkan Haliç Üniversitesi, Ekim 2023’te Kids Academy’i açarak bu atılımlarına bir yenisini daha eklemişti. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitime başlayan ve 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik geniş kapsamlı eğitimler veren Kids Academy’de (Çocuk Üniversitesi), ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. Yıl boyu süren eğitimlerde çocukların sosyal becerilerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak farklı branşlardaki atölyeler, çocukların bilim ve sanat ile buluşmasını sağladı. Sanat, bilim, aşçılık, yabancı dil, tiyatro ve drone atölyeleri gibi çeşitli alanlarda eğitim gören junior üniversiteliler, eğlenerek öğrendikleri bir sürecin sonuna geldiler. Kids Academy’nin ilk öğrencileri, toplamda 150 saat süren eğitimin ardından mezun oldular. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Feride Nur Ayrancı’nın da hazır bulunduğu Kids Academy mezuniyet töreninde, öğrenciler ve aileleri renkli anlar yaşadı. Minik üniversiteliler kep atma heyecanından sonra diplomalarını ise Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu’dan aldılar. Rektör Utlu; Kids Academy’nin ilk mezunlarını vermenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiği tören konuşmasında: ‘‘Yükseköğretimde çeyrek asrı geride bırakan ve bu köklü mirasıyla her zaman ileri bir bilgi toplumunun yaratılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiş olan Haliç Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde kurduğu Kids Academy ile, aynı zamanda akademinin toplumla bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefledi. Ve bugün eğitimlerini tamamlayarak mezun olan çocuklarımız, bu gayemizi başarıyla hayata geçirmiş olduğumuzun en güzel göstergesi’’ şeklinde konuştu.

Bu yıl ilk uzun dönem mezunlarını veren Kids Academy, eğlenceli, nitelikli ve dopdolu içerikler sunan eğitimlerine tatil döneminde ise yaz okulu programlarıyla devam etti. Bilim & Sanat, Dans ve Aşçılık Atölyeleri gibi çocukların interaktif katılımını destekleyen eğitim modülleri sunan SEM Kids Academy’de çocuklar, verimli ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirdi. Yaz okulu içeriklerinden biri olarak çocuklara özel düzenlenen ‘Köpek Destekli Eğitim’ ise, çocuklar ve aileleri tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. İlhan Odabaş, Öğr. Üyesi Billur Yarsuvat, klinik psikolog Gökçe Akın, köpek eğitmeni Cihan Akın ve çocuk gelişim uzmanı Şenay Kandemir’in rehberliğinde gerçekleşen Köpek Destekli Eğitim atölyesinde; çocuklar terapi köpeği Mocha ile yaratıcı ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Okul öncesi eğitimin çocukların kişisel, sosyal ve zihinsel gelişimi için son derece önemli olduğunu dile getiren Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Feride Nur Ayrancı, SEM ve Kids Academy’nin yeni dönemi için şunları söyledi: “Haliç Üniversitesi’nin ‘çocuk üniversitesi’ temelinde hayata geçirdiği Kids Academy’de çocuklarımız ve de bizler için unutulmaz kazanımlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Üniversitemizin böylesine kapsamlı, hassasiyet ve yetkinlik gerektiren bir eğitim alanında öncü olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Kids Academy ile çocukların bilim ve sanat ile buluşmasına imkân sağlayarak, onlara arkadaşlık, empati, paylaşım, liderlik, takım çalışması ve sorumluluk kazanma gibi önemli gelişim başlıklarında katkı sağlamayı hedefledik. İlk uzun dönem mezunlarımızın ardından, ilk yaz okulu öğrencilerimizi de mezun etmekten dolayı oldukça mutluyuz. Yoğun katılımlı ve verimli geçen bir yılın ardından, Sürekli Eğitim Merkezi olarak geniş kapsamlı eğitimlerimizin güz dönemine başlıyoruz. Rektörlük onaylı tüm sertifika programlarımızda ve Kids Academy bünyesinde yeni dönem kayıtlarımız devam ediyor ve büyük bir ilgi görüyor. Haliç SEM’de yeni dönemde de yenilikçi eğitim modüllerimiz, güçlü eğitmen kadromuz ile ‘7’den 77’ye eğitim herkes içindir’ mottomuzu sürdüreceğiz.’’

Haliç Üniversitesi öğrencilerine ve de dışardan katılıma açık eğitim ve araştırma merkezleriyle yaşam boyu eğitim stratejisini sürdürerek, bu alandaki öncü kimliğini korumaya devam ediyor. Üniversitenin All In One (Hepsi Bir Arada) konseptli 5. Levent kampüsünde, çocuklara / yetişkinlere yönelik SEM (Sürekli Eğitim Merkezi), yabancılara ve Türkçe öğrenmek isteyen katılımcılara yönelik TÖMER (Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi), Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yanı sıra, öğrenci katılımlı Teknoloji Transfer Ofisi ve girişimcilik ekosisteme entegre olarak faaliyetlerini sürdüren Kuluçka Merkezi (HI Center- Haliç Incubation Center) bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO