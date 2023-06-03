Haliç Üniversitesi Kütüphanesi ‘‘I. Elektronik Kaynaklar Günü’’ ile bir ilke imza atıyor!

31 Mayıs 2023 Çarşamba günü, 5. Levent kampüsünde gerçekleşecek I. Haliç Üniversitesi Elektronik Kaynaklar Günü’nde, elektronik bilgiye etkin erişim modelleri ve araştırmalarda verimliliğin artırılması için stantlarda bir araya gelecek olan araştırmacılar; yeni trendler, yeni iş birlikleri, yeni eğilimler ve yeni fırsatları yakalama şansı bulacaklar.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yürüten Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Yazgı Cihangir Aygün “I. Elektronik Kaynaklar 2023” etkinliği ile ilgili şunları söyledi: “Elektronik Kaynaklar günü, uzun bir süredir hayata geçirmeyi istediğimiz ve üzerinde titizlikle çalıştığımız bir proje. Son yıllarda teknoloji ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün artan bir hızla yaygınlaşması, gücünün ve etki alanın genişlemesi, basılı yayıncılığın yanı sıra elektronik yayıncılığın da gündeme gelmesine sebep oldu. Bilimsel bilginin elektronik ortama aktarılması, aktarılan bilginin kullanımının da teknolojik alt yapılarla sunulması, araştırma yöntemlerinde ve araştırmacı türünde farklılıklar oluşturdu. Kuşkusuz, şu an araştırma tekniklerinde en rağbet gören yöntem e-araştırma teknikleridir. Etkin, çağdaş, yenilikçi ve araştırmacı odaklı eğitim hedefinin aktif destekleyicisi olan üniversitemiz kütüphanesi; elektronik bilimsel bilgi sürecinin vazgeçilmez unsuru rolünü geliştirmeyi ilke edinerek çalışmalarını sürdürüyor. Bugün kullanıcılarımıza 2 milyona yakın elektronik kaynağa erişim imkânı sunuyoruz. Buradan yola çıkarak düzenlediğimiz EKG 2023’te; Online Bilgi, Eazy Solutions, Ebsco, LibEdge, TechKnowledge, Researchsoftware, Gemini Bilgi Teknolojileri A.Ş., Clarivate, Springer Nature gibi büyük firmalar ve çözüm ortaklarının yanı sıra araştırmacılarımızın en çok ilgi gösterdiği abone olduğumuz veya olmadığımız 30’a yakın verit tabanı firmasını üniversitemizde ağırlayacağız.

Hedefimiz; yayıncılar ile araştırmacıların karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunmaları, bilgiye erişimdeki sınırlarını genişletmeleri, deneyimlerini paylaşmaları ve aboneliklerin bilinenden çok daha geniş imkânlar sunduğunun farkına varmaları için önemli bir buluşma gerçekleştirmek. Ayrıca EKG 2023’ün, üniversite kütüphanelerinde gerçekleşen en geniş konu kapsamlı ve çok çeşitli firma katılımlı organizasyon olması sebebiyle bir ilke imza atmasından da büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Bu etkinliği gelenekselleştirmeyi hedefliyor ve kütüphanecilik camiasının tüm bileşenlerini önümüzdeki yıl bir kez daha ‘II. Haliç Üniversitesi Elektronik Kaynaklar Günü’nde buluşturmayı temenni ediyoruz.”

Etkinlik süresince stant buluşmaları ve kullanıcı eğitimleri verilerek, bireysel e-kullanıcılar için önemli bir kazanım sağlanması hedefleniyor. Etkinliğin, stantlarda yapılacak çekilişler ve çeşitli aktivitelerle hem öğrenciler hem de tüm kütüphane severler tarafından yoğun ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

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