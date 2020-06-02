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Aktüel

Haliç Köprüsü’nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı

Haliç Köprüsü’nde seyir halinde olan hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:22:59 -
Haliç Köprüsü’nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı

Haliç Köprüsü’nde seyir halinde olan hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Aracın lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken köprü üzerinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.


Olay, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Muzaffer Yeşil kontrolündeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken arka lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlayarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hafriyat kamyonunu durdurmak zorunda kaldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuz yaşanmaması adına trafiği akışını tek şeritten sağladı. Yangından dolayı Haliç Köprüsü üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.


Olay anını anlatan araç sürücüsü Muzaffer Yeşil, “Lastik gümledi. Alev aldı. Durduk. Vatandaşlar yardım etti. Söndürdük. Balatadan muhtemelen” dedi.

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