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Halı temizlerken zehirlenmeyin

Halı ve döşemelik kumaşların temizliği için hazırlanmış şampuanların birçoğunun aktif maddesi, leke çıkarıcı olarak kullanılan bir çözücü olan perkloretilen'dir.

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:52
Halı temizlerken zehirlenmeyin

Bu madde kanserojen olarak bilinir ve hemen görülebilen etkileri sersemleme, baş dönmesi, uyku hali, mide bulantısı, titreme, iştah kaybıdır. Uzun dönemli maruz kalma sonucu karaciğer ya da merkezi sinir sistemi zarar görebilir. Halı şampuanlarında, yine insanlar için kanserojen etkilerinden şüphelenilen naftalin, etanol, amonyak ve deterjanlar bulunabilir. Halı ve kilimler çoğunlukla naylon, lateks, polyester, poliüreten, pvc/vinil klorid, akrelik gibi plastik malzemelerden yapılır. Plastik malzemeler doğal malzemelere göre çok daha fazla toz çeker ve tutar. Doğal malzemelerden oluşan bir duvardan duvara halınız varsa bile büyük olasılıkla zeminde poliüreten kullanılmıştır. Mümkünse sentetik malzemelerden ve duvardan duvara halılardan kaçınmalısınız.

Halılarınıza mısır nişastası veya sodyumbikarbonat serpip (ortalama büyüklükte bir odayı kaplayan halı için bir bardak) 30 dakika bekledikten sonra elektrik süpürgesi ile süpürün.

Yeteri kadar arapsabununu sıcak suda köpürtüp uygun bir bezle sildikten sonra sirkeli su ile nemlendirdiğiniz bir bezle halının tüylerini yattığı yönde, zorlamadan silin. 

Halı lekeleri

Halıda çamurun bulunduğu yeri tuzla ovun, bir saat kadar bekletin ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.

Kahve lekesini ise sıvı soda ile silin, süngerle temizleyin.

Meyve sularının yaptığı lekeye az miktarda kaynar su dökün, sonra süngerle silin.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:52
  1. halı temizliği

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