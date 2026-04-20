Halı silkelemelerine karşı çıkan karı-kocaya kurşun yağdırdılar! Karı koca silahlanıp komşu çifti öldürdü

Dehşet olay, kent merkezindeki Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı. Bu sabah erken saatlerde iki taraf arasında yine tartışma yaşandı. İddiaya göre, Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

VURUP KADES’E BASMIŞLAR

Olayın ardından Erhan İ. ve Nursel İ., akıllara zarar bir şey yaparak Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak polisten yardım istedi. Bunun üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis Erhan İ. ve Nursel İ.’yi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.