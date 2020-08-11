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Spor

Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu

Ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan halı sahalar, yarın itibariyle açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:02:00 -
Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu

Bilim Kurulu’nun tavisyesi üzerine İçişleri Bakanlığı kararı ile halı sahalarda maç oynamak yasaklanmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla halı sahaların yarından itibaren açılacağı öğrenildi.

Uzun süredir tartışma konusu olan halı sahalardaki yasak resmen kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce insanın merak ettiği halı sahalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos itibariyle halı sahaların açılacağını açıkladı.

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