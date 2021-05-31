Halı sahalar ne zaman açılacak? Spor salonları açıldı mı?
Halı saha çalışma saatleri güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır kapalı olan işletmelerin ne zaman açılacağı, hangi saatler arasında hizmet vereceği merak ediliyor. Konu hakkında merakla beklenene açıklama geldi. Peki, halı sahalar açılıyor mu?
Koronavirüs salgınında vaka ve vefat rakamları azalmaya başladı. 1 Haziran itibariyle ülkemizde kademeli normalleşme dönemi başlayacak. Milyonların merak ettiği halı sahalarla ilgili açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
Halı sahalar ne zaman açılacak? Spor salonları açıldı mı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek” dedi.