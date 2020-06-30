Halı sahalar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Plajlar, milli parklar, bahçeler, hayvan satış yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları müze ve ören yerleri belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.’’ İfadelerini kullanarak, normalleşme adımlarını sıraladı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü. Ancak halı sahaların durumu henüz netlikl kazanmadı. İşletmeciler yasağın ne zaman kalkacağı hakkında meraklı bekleyişini sürdürüyor.

28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Kabin Toplantısı'nda spor tesislerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinde spor tesislerinin haziran ayında açılacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."