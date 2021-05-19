Halı sahaya gitmek yasak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erdi. Tam kapanmanın ardından pek çok kişi halı sahaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, halı sahalar açılıyor mu?

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zamana açılır?

Salgın sebebiyle kapalı olan halı sahalara ilişkin karar ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde yer aldı. Söz konusu genelgede yer alan ifade şöyle:

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.