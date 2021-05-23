Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak belli oldu mu?
Halı saha yasağı bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir kısıtlamalar uygulanıyor. Halı sahalar da pandemi döneminde kapılarını kapattı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Halı saha çalışma saatleri
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Özellikle sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerlere ilişkin kısıtlamalar sürüyor. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?
Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak belli oldu mu?
Salgın sebebiyle halı sahalar kapalı durumda. 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kurallara ilişkin kademeli normalleşme takviminde yer alan ifadeler şöyle:
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.