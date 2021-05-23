  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Terörist İsrail'den Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı!
Osmaniye’de deprem
İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
Yaşam Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak belli oldu mu?
Yaşam

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak belli oldu mu?

Halı saha yasağı bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir kısıtlamalar uygulanıyor. Halı sahalar da pandemi döneminde kapılarını kapattı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Halı saha çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:36:00 -
Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak belli oldu mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Özellikle sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerlere ilişkin kısıtlamalar sürüyor. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak belli oldu mu?

Salgın sebebiyle halı sahalar kapalı durumda. 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kurallara ilişkin kademeli normalleşme takviminde yer alan ifadeler şöyle:

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Sağlık

23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.
Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?
Biyografi

Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?

Orgaznize sut örgütü lideri Sedat Peker, babası Poker Ahmet lakaplı Ahmet Peker’dir. Sedat Peker ve ailesi aslen nerelidir? Organize suç örg..
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay