Halı Sahalar açıldı mı? Halı sahada futbol oynamak serbest mi? Futbol tutkusu olan ve düzenli olarak halı sahaya gidenleri sevindirecek olan açıklama yapıldı. Yaklaşık 5 aydır koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle halı sahada yapılan maçların durdurulmasına karar verilmişti. Peki ama halı sahalar için alınan son kara ne? Halı sahalar kapanacak mı, kapatıldı mı? Halı sahada futbol artık serbest mi? Maçlara izin veriliyor mu? İşte merak edilen detaylar...