Halı Sahalar açıldı mı? Halı sahada futbol oynamak serbest mi?
Halı Sahalar açıldı mı? Halı sahada futbol oynamak serbest mi? Futbol tutkusu olan ve düzenli olarak halı sahaya gidenleri sevindirecek olan açıklama yapıldı. Yaklaşık 5 aydır koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle halı sahada yapılan maçların durdurulmasına karar verilmişti. Peki ama halı sahalar için alınan son kara ne? Halı sahalar kapanacak mı, kapatıldı mı? Halı sahada futbol artık serbest mi? Maçlara izin veriliyor mu? İşte merak edilen detaylar...
Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.
HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.