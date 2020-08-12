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Spor

Halı sahalar açıldı mı?

Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan halı sahalar ne zaman açılıyor? Tekrar futbol severler halı saha maçları yapabilecek mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:39:00 - 2020-08-12 13:40:04
Halı sahalar açıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 5 ay önce kapatılan halı sahalar bugün futbol severlerin kullanımına açılıyor. 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile birlikte yaklaşık 14 bin halı saha tedbirler kapsamında geçici süreyle kapatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunca belirlenen branşa özgü kurallar kapsamında hazırlıklarını tamamlamış olan halı saha işletmecileri faaliyetlerini tekrar sürdürebilecekler. 

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, alınan kararın halı saha çalışanları ve onların ailelerinin ortak sevinci olarak değerlendirdi.

Halı sahaların açılmasının ekonomiyede fayda sağlayacağını belirten Mahmut Gözüaçık, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

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