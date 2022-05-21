Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Ordu'da beden eğitimi öğretmeni Raif Öztürk, halı saha maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Ordu'da beden eğitimi öğretmeni Raif Öztürk, halı saha maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Akkuş ilçesindeki Salman Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan 36 yaşındaki Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaştı.
Öztürk, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla sevk edildiği Akkuş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybettiği belirlenen Öztürk'ün cenazesi, yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.