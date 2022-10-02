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Yerel Halı sahada kalp krizi geçirdi
Yerel

Halı sahada kalp krizi geçirdi

Sakarya'da arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan 29 yaşındaki İlhan İltaş, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:16:00 -
Halı sahada kalp krizi geçirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalışan İlhan İltaş (29), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte ilçede bulunan bir halı sahada futbol oynamak için buluştu.

İlhan İltaş, maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen İlhan İltaş’a ilk müdahalede bulundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; İlhan İltaş’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bitlis’e götürüldü.

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