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Yerel Halı saha kavgasında kan aktı
Yerel

Halı saha kavgasında kan aktı

Adıyaman'da halı sahada iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 01:19:00 -
Halı saha kavgasında kan aktı

Esentepe Mahallesinde bulunan bir halı sahada gece geç saatlerde futbol oynayan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet T., (21) Yusuf Ş., (21) ve Sinan İ., (20) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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