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Halı parlatmanın yolları nelerdir?

Yemeklerde kullanılan sirkeyi alışılmışın dışına çıkarak temizlik yaparken de kullanmak mümkün.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:20
Halı parlatmanın yolları nelerdir?

1- Ucuna yapışkan bulaşmış makası eski haline döndürmek için su yerine sirke kullanabilirsiniz. Temiz bir beze sirke damlatın ve makası ovalayarak silin.

2- Sıcak bir tabağı ya da bardağı masanın üzerine olduğu gibi koyarsanız, ortaya çıkacak olan lekeden sirke yardımıyla kurtulabilirsiniz. Eşit miktardaki sirke ile zeytinyağını karıştırıp, kuru bez ile masayı silin. Daha sonra tekrar temiz ve kuru bezle silme işlemini gerçekleştirin.

3- Halılarınızın parlak görünmesini istiyorsanız, 4 litre suya 1,5 su bardağı sirke koyun. Bez ile sildikten sonra halının parladığını göreceksiniz.

4- Kesme tahtalarını temizlediğiniz halde yeterince hijyenik olduğundan emin olamıyorsanız yapmanız gereken şey çok basit! Tahtanın üzerine sirke dökün ve süngerle güzelce ovalayın. Kötü kokular ve bakteriler yok olacaktır.

5- Pikniklerde kullanılan termosların temiz kalması için termosun yarısını ılık su ile doldurun. 100 ml. sirke ekleyip çalkaladıktan sonra durulama işlemini gerçekleştirin.

Artık termosunuz tertemiz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:20
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