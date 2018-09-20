Halı nasıl seçilmeli?

Halı satın alırken özellikle tavsiye edeceğimiz; oda içinde bulunan mobilya ve perdelerin rengini de göz önünde bulundurarak bir seçim yapılmanızdır. Ayrıca odanın büyüklüğü, güneş alıp almaması gibi özellikler de halı rengi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

Güneş ışığı almayan odalarda sıcak tonlar kullanılarak sıcak bir atmosfer oluşturur. Yeşil ve mavi tonların ise yatıştırıcı bir etkisi vardır. Açık renkler odayı daha geniş gösterirken, koyu tonlar samimi bir atmosfer sağlar. Yoğun trafiğe maruz kalan giriş bölgelerinde hollerde falan ise koyu tonlar seçilerek halının leke ve kirleri saklaması sağlanabilir!

Renk seçimi, odalarda farklı etkiler oluşturmak için yapılır. Bu etkiler ferahlık, sıcaklık ve soğukluktur. Ayrıca halıda seçilen renk, zemini ne kadar vurgulamak istediğinizle de alakalıdır. Evinizin zeminini dekorasyon içinde ön plana çıkarmak istemiyorsanız, halınızı soluk renkte ve desensiz seçebilirsiniz.

Bu sayede evinizin mobilyalarını ön plana almış olursunuz. Eğer mobilyalarınızın yeterince göz alıcı olmadığını ve dikkati zemine çekmek gerektiğini düşünüyorsanız; halınız açık renkli ve desenli olmalıdır.

Makineye benzemez..

Tek tek düğüm atılarak yapıldığından el dokuma halılarda mutlaka desen farklılık gösterir. İnsan eli makine gibi yapamayacağından, el dokuma da farklılıklar olur. Halıdaki desenler tamamen simetrik ise bunun makine işi olduğu tahmin edilebilir. El dokuma halıda ise bu desenlerde tam simetriklik söz konusu olmaz.

Makine halısında ise düğüm olmaz. Halıyı elinize aldığınızda hiç bir şekilde düğüm göremezsiniz. Halının bir yüzeyinde gördüğünüz diyelim mavi renk tamamında aynı tondadır. Yani halıda teknik olarak bir mükemmellik göze çarpmaktadır. Makine halıları artık bilgisayar yönlentirmesiyle daha ince iş sergileyen halılardır.

Fakat el halısı göz nuru, alın teridir. Hele bir de kök boya ile boyanmış yün veya ipek ise, tarihi desenler taşıyorsa, makine halısıyla kıyaslamak abes olur.