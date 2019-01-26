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Halep'ten komşu olan iki esnaf, İstanbul Kapalıçarşı'da da komşu oldular

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Tarihi Medine Kapalıçarşı'da komşu olan iki esnaf, savaş sonrası geldikleri İstanbul'da, tarihi Kapalıçarşı'da yeniden komşu oldular.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:35
Halep'ten komşu olan iki esnaf, İstanbul Kapalıçarşı'da da komşu oldular

Savaşın ayırdığı Halep'teki Medine Kapalı Çarşı'daki iki esnaf, yıllar sonra tesadüfen karşılaştıkları İstanbul Kapalı Çarşı'da hayatlarını kazanmaya çalışıyor, komşuluklarını devam ettiriyor.

Suriye'de 2012'de başlayan savaş, milyonlarca Suriyeli gibi Halep'teki tarihi Medine Kapalı Çarşı esnafını da yerinden etti. Geçmişi Emeviler dönemine kadar uzanan Medine Kapalı Çarşı esnafından Abdullah Sabha ve Dania Almouine de  Suriye'deki yıkılan hayatlarını geride bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda  kaldı.

Birbirinden habersiz iş yeri açtılar

Uzun yıllar görüşemeyen iki eski komşu, mimarisi ve geleneği ile Medine Kapalı Çarşı'ya benzeyen İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın farklı  sokaklarında, farklı zamanlarda birbirinden habersiz iş yeri açtı.

Halep'te ayrılan yolları İstanbul'da yeniden kesişen eski komşular,  savaşın yıktığı umutlarını bugün birbirlerine destek olarak yeniden yeşertiyor.

Ailesi ve kendisi için en iyi seçenek

Kapalıçarşı'da 2015'te açtığı iş yerinde geleneksel Suriye kıyafetleri  ve hediyelik eşya satan Abdullah Sabha, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Halep'teki yıkımdan sonra İstanbul'a gelmenin ve burada yeni bir sayfa açmanın  ailesi ve kendisi için en iyi seçenek olduğunu kaydetti.

Halep'te 1974'te açtığı iş yerinde kaftan, elbise ve hediyelik eşya  sattığını, İstanbul'da da aynı işi sürdürdüğünü anlatan Sabha, uzun yıllar Medine Kapalı Çarşı'da Dania Almouine ile komşu olduklarını ancak savaşın getirdiği  yıkımla birbirlerini kaybettiklerini aktardı.

Sabha, "İstanbul'da arkadaşlarım, komşularım aklıma gelirdi.  Komşularım ne yapıyor diye düşünürdüm hep. Dania da aklıma gelirdi. Bir gün  dükkanımı açtım. Bir kadın gördüm Dania'ya çok benziyordu. Yaklaştım ve o  Dania'ydı. 'Sen Abdullah mısın?' diye sordu, ben de 'sen Dania mısın?' diye  sordum. İkimiz de inanamadık." dedi.

Komşusu Dania ile İstanbul'da da eski günlerdeki gibi komşuluk  ilişkisi sürdürdüklerini ifade eden Sabha, "Kendimi burada hiç yabancı  hissetmiyorum. Komşuluk ilişkileri çok güzel." diye konuştu.

Sabha, İstanbul'da da Halep'teki gibi bir ticari başarı  yakaladıklarını, buranın ticari potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi.

"İstanbul ve Halep'te aynı çarşı kültürü var"

Türkiye'nin Suriyelilere kapılarını sonuna kadar açtığını ve her türlü  fırsatı sunduğunu söyleyen Sabha, çalışmak isteyen için burada her imkanın  bulunduğuna dikkat çekti.

Kapalıçarşı'da 2016'da bijuteri dükkanı açarak Halep'te olduğu gibi  kendi tasarımı olan ürünleri satmaya başlayan Dania Almouine ise Halep'te dükkanı  yıkıldıktan sonra Lübnan'a gittiğini ve orada dört yıl yaşadıktan sonra  İstanbul'a gelmeye karar verdiğini anlattı. Almouine, buraya geldikten sonra ise  hayali olan Kapalıçarşı'da iş yeri açtığını dile getirdi.

Dükkanı açtıktan bir süre sonra eski komşusu Abdullah Sabha ile  karşılaştığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Almouine, eskisi  gibi komşuluk ilişkilerini devam ettirdiklerini söyledi.

Almouine, İstanbul'da kendisini evindeymiş gibi hissettiğini  anlatarak, İstanbul ve Halep'teki kapalı çarşılarda aynı kültürün var olduğunu  söyledi.

Savaşta hayatının mahvolduğunu, çok kötü günler yaşadığını ama bu kötü  tecrübeyi olumlu bir şeye çevirmeye çalıştığını kaydeden Almouine, "Her insan,  her zaman, her yerde, isterse sıfırdan başlayabilir." dedi. 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:35
  1. Suriyeli esnaflar
  2. Medine Kapalı Çarşı
  3. İstanbul Kapalı Çarşı
  4. İstanbul'da da komşu oldular
  5. abdullah Sabha
  6. Dania Almouine

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