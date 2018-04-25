Halep'ten acı haber geldi!
Halep'te görevini yapan uzman çavuş İdris Özer, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.25 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46) Mera kasabasındaki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan İdris Özer'in cenazesi ilk önce Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Özer'in naaşı, sabah saatlerinde otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Uzman Çavuş Özer’in Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.
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