Halep'ten acı haber geldi!

Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46) Mera kasabasındaki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan İdris Özer'in cenazesi ilk önce Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Özer'in naaşı, sabah saatlerinde otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Uzman Çavuş Özer’in Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.