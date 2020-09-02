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Yaşam Haldun Boysal'ın koronavirüs korkusu nedeniyle kalp pilinin değiştirilmesini ertelemiş
Yaşam

Haldun Boysal'ın koronavirüs korkusu nedeniyle kalp pilinin değiştirilmesini ertelemiş

Dün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Haldun Boysan’ın koronavirüse yakalanma endişesi nedeniyle hastaneye gitmekten korktuğu ve bu nedenle kalp pilinin değiştirilemediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 07:13:00 -
Haldun Boysal'ın koronavirüs korkusu nedeniyle kalp pilinin değiştirilmesini ertelemiş

Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca’nın başrolünde olduğu bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde ‘Tombalacı’ karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.  Boysan’ın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.

62 yaşındaki oyuncu “Maria ile Mustafa” adlı dizinin çekimleri için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otelde kalıyordu.

Ünlü oyuncunun naaşı rol alacağı dizinin oyuncuları ve set ekibinin kaldığı otelin önünde helallik alındıktan sonra Ankara’ya uğurlandı. Boysan’ın cenazesinin Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

Koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmemiş

62 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Haldun Boysan’ın, koronavirüse yakalanma endişesi sebiyle hastaneye gitmek istemediği bu nedenle de kalp pilinin değiştirilmesini bir süre ertelediği ortaya çıktı. Haziran ayında değişmesi gereken kalp pili zamanında değiştirilemeyen Boysan, kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Boysan’ın kalp pilinin değiştirilmesi için dün sabaha Ankara’daki doktoruyla randevulaştığı da öğrenildi.

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