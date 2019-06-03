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Halaya can hediye

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zinnet Adanur (37) karaciğer sirozu tanısıyla nakil kararı alınınca geniş aileye sahip olmanın avantajını yaşadı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
Halaya can hediye

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zinnet Adanur (37) karaciğer sirozu tanısıyla nakil kararı alınınca geniş aileye sahip olmanın avantajını yaşadı. Ancak 12 kardeşi de gönüllü olmasına karşın uygun verici yeğenlerinin arasından çıktı. Yeğen Servet Toplu’dan (27) nakledilen karaciğer dokusuyla yeni bir hayata başlayan Adanur, “Yeğenim nakil kararı alındığında ’ben vereceğim’ demişti. İstediği de oldu. Sayesinde mutlu bir bayram geçireceğiz" dedi.


Biri Muş, diğeri Bursa’da oturan iki ağabeyi dışında tüm kardeşleri ve aileleriyle birlikte Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Zinnet Adanur, hepatit B’ye bağlı gelişen karaciğer sirozu nedeniyle 2017’den bu yana sürekli hastanelerde yatıp çıktı. Adanur, eşi inşaat işçisi Ramazan Adanur (42) ile doktor doktor dolaşırken çocukları Helin Nur (13), Asya (10), Hüseyin Asaf (7) ve henüz 22 aylık Zeynep’i teyzelerine, dayılarına bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Siroz nedeniyle karnında sıvı biriken, acil nakil olması önerilen Zinnet Adanur, İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Ailesinin 8. çocuğu olan Adanur için tüm aile fertleri gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucunda Bursa’da yaşayan 7 çocuklu ağabey Mehmet Toplu’nun oğullarından inşaat işçisi Servet Toplu (27) nakil için uygun bulundu. Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze’den oluşan ekip tarafından geçtiğimiz 9 Mayıs’ta yeğenden halaya nakil gerçekleştirildi.



Kardeşlere niyet yeğene kısmet


Kardeşlerinden beklerken yeğeninden karaciğer nakli yapılan Zinnet Adanur şöyle konuştu:


"Hepatit B taşıyıcısıydım. Hepatit B’ye bağlı siroz gelişmiş. Küçük kızımı dünya getirdikten sonra şikayetlerim arttı, sirozla beraber kitle gelişmiş. Doktor kontrolünde, ilaç tedavileriyle bir yere kadar gelebildik ama nakil tek kurtuluşmuş. Her zaman olduğu gibi bu dertte de ailem devreye girdi. Biz hem büyük bir aileyiz, hem de birbirimize çok bağlıyız. Hastalığım süresince çocuklarıma abla ve abilerim, onların eşleri, çocukları baktı. Karaciğer nakli kararı verilince de bu büyük ailem benim için seferber oldu, hepsi verici olmak için sıraya girdi. Yeğenim Servet daha nakil kararın alındığı gün ‘ben vereceğim’ dedi. Kardeşi Sercan da gönüllü olmuştu. Ama en uygun donör Servet olunca nakil de ondan gerçekleşti. Allah ondan razı olsun. Sayesinde şifa buldum. Artık evimde olup çocuklarıma bakabileceğim. Bu bayram bizim için en güzel bayram olacak. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum.”



"Ülkemizde aile bağları çok güçlü"


Halasına yeni bir hayatın kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Servet toplu, “Halama şifa olabilmeyi o kadar kalben istedim ki bu arzum gerçekleşti. Biliyorum ki benim böyle bir derdim olsa başta halam tüm ailem gözünü kırpmadan yanında olur” dedi. Öte yandan Kent Hastanesi Karaciğer nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz, kadavradan bağışların yetersiz olması yüzünden canlıdan karaciğer nakli yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: “Ülkemizde aile bağları çok güçlü. Bu sayede de kadavra beklemen aile fertleri, yeğenler, amcalar, teyzeler gönüllü verici oluyor. Zinnet Hanım da bu yönden şanslıydı. Yeğeni sayesinde nakil gerçekleşti. Alıcının da vericinin da sağlık durumları gayet iyi. Servet Toplu’yu taburcu ettik, yakında halasını da evine, çocuklarının yanına göndereceğiz.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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