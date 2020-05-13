Halay çektiler cezayı yediler
Ankara’nın mamak ilçesinde sosyal mesafe kurallarına aykırı davranarak halay çeken gruba idari para cezası uygulandı.
Ankara’nın mamak ilçesinde sosyal mesafe kurallarına aykırı davranarak halay çeken gruba idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 02.20 sıralarında Mamak ilçesi kutlu mahallesinde sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.