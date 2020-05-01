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Aktüel

Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz kenarından yüzgeci kopmuş yaralı halde bulunan carreta caretta cinsi kaplumbağa için tüm ekipler seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:33:04 -
Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz kenarından yüzgeci kopmuş yaralı halde bulunan carreta caretta cinsi kaplumbağa için tüm ekipler seferber oldu.


Yalıkavak Mahallesi, Küdür sahile yakın bir noktada çırpınan caretta caretta cinsi kaplumbağa gören vatandaşlar akut ekibinden yardım istedi. Bölgeye gelen Akut Bodrum ekibi denize girerek halatlara dolanmış halde olan caretta carettayı kurtardı. Yaralı halde çıkarılan kaplumbağanın, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderildi. DEKAMER de tedavi altına alınan careta carettanın sol yüzgecinin bandajlandığı ve ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi.

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