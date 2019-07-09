0553 313 94 23

Halat iple evinizin havasını değiştirecek 20 dekorasyon fikri

Evinizde kendi vintage modunuzu yakalayın.

09 Temmuz 2019 Salı 11:12
Halat iple evinizin havasını değiştirecek 20 dekorasyon fikri

Vintage ev dekorasyonu hala moda olma konumunu koruyor. Evinizin vintage'a ayak uydurmasını istiyorsanız bu dekorasyon fikirleri tam da size göre...

İşe kapı kulplarına hava katmakla başlayabilirsiniz.

dekorasyon fikirleri

 

Aydınlatmanızın eskidiğini ya da değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız bu fikri hayata geçirebilirsiniz.

halat iple aydınlatma

 

Kolay bir çalışmayla, gösterişli bir ayna yapmaya ne dersiniz?

halat ip dekorasyonu

 

Dekorasyonu tamamlamak için bir de halı gerekiyorsa...

dekorasyon fikirleri halat ip

 

Aynı uyumu yakalayabilecek bir de perde

 dekorasyon fikirleri - halat ip

 

Dekoratif paspas yapımı oldukça kolay ve pratik

paspas dekorasyon önerileri

 

Kapınızı canlandırmak ve kendi emeğinizi sunmak istiyorsanız bu kapı süsü size göre olabilir.

dekorasyon fikirleri

 

Ya da bir saat...

dekorasyon fikirleri

 

Mutfağınıza renk katacak ve malzemelerinizi dekoratif gösterecek bir raf yapmaya ne dersiniz.

dekorasyon fikirleri

 

Yemek masalarınızı renklendirecek kolay ve basit suplalar yapabilirsiniz.

dekorasyon fikirleri

 

Halat ipi kendi etrafında doayarak dekoratif bir masa örtüsü yapmak fazlasıyla eğlenceli ve basit bir iş. Bu dekorasyon ürünü evinize çok yakışacak.

dekorasyon fikirleri halat ip

 

Korkuluklarınızın ve merdivenlerinizin evinize bir renk katmasını, uyum sağlamasını istiyorsanız bu fikri bir düşünün derim.

dekorasyon fikirleri halat ip

 

Çocuğunuzla etkinlik yapmak ve hatıralarınızı saklamak için harika bir uğraş...

dekorasyon fikirleri

 

Ortak bir çalışma ve biraz azimle yapacağınız bu sehpa, evinize oldukça hareket katacak.

halat ip dekoasyon

 

Mumluk ve ona uygun birkaç dekoratif eşyayı takım yapabilirsiniz.

 

 

Tuvalet ve banyonuza renk katmak isterseniz bu fikirlere bir göz atmalısınız.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:12
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle karşıladılar
    1. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
    2. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    3. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    4. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    5. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    6. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    7. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    8. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    9. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    10. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    11. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    12. İki asırlık gelenek Buca’da..
    13. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    14. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    15. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    16. Okçulukta büyük başarı
    17. Tarihi handa yangın
    18. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    19. Hosting kullanmanın avantajları
    20. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    21. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    22. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    23. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    24. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    25. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    26. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    27. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    28. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya..
    29. Kadına şiddetin faturası bu defa çok..
    30. Çocuklar denize ilk kez dokundu
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti