Halat iple evinizin havasını değiştirecek 20 dekorasyon fikri

Vintage ev dekorasyonu hala moda olma konumunu koruyor. Evinizin vintage'a ayak uydurmasını istiyorsanız bu dekorasyon fikirleri tam da size göre...

İşe kapı kulplarına hava katmakla başlayabilirsiniz.

Aydınlatmanızın eskidiğini ya da değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız bu fikri hayata geçirebilirsiniz.

Kolay bir çalışmayla, gösterişli bir ayna yapmaya ne dersiniz?

Dekorasyonu tamamlamak için bir de halı gerekiyorsa...

Aynı uyumu yakalayabilecek bir de perde

Dekoratif paspas yapımı oldukça kolay ve pratik

Kapınızı canlandırmak ve kendi emeğinizi sunmak istiyorsanız bu kapı süsü size göre olabilir.

Ya da bir saat...

Mutfağınıza renk katacak ve malzemelerinizi dekoratif gösterecek bir raf yapmaya ne dersiniz.

Yemek masalarınızı renklendirecek kolay ve basit suplalar yapabilirsiniz.

Halat ipi kendi etrafında doayarak dekoratif bir masa örtüsü yapmak fazlasıyla eğlenceli ve basit bir iş. Bu dekorasyon ürünü evinize çok yakışacak.

Korkuluklarınızın ve merdivenlerinizin evinize bir renk katmasını, uyum sağlamasını istiyorsanız bu fikri bir düşünün derim.

Çocuğunuzla etkinlik yapmak ve hatıralarınızı saklamak için harika bir uğraş...

Ortak bir çalışma ve biraz azimle yapacağınız bu sehpa, evinize oldukça hareket katacak.

Mumluk ve ona uygun birkaç dekoratif eşyayı takım yapabilirsiniz.

Tuvalet ve banyonuza renk katmak isterseniz bu fikirlere bir göz atmalısınız.