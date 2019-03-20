Hâlâ grip! En azından çocuklarda kulak iltihabı yapabiliyor

Dört günde geçmeyen grip ateşi 7 hastalığı beraberinde getiriyor. Grip sonrası işitme kaybı tehlikesi var.

Gribi önemseyin. Tedaviyi yarıda keser veya gribi dikkate almazsanız, bu size daha ciddi hastalıklar olarak geri dönebilir. Zaten aylardır ülkemizden çıkmadığı için sürekli haber olmakta. Hele şimdi baharla birlikte daha bir tehdit eder oldu. Baharın gecesi soğuk, gündüzü sımsıcak geçiyor ama, bu zigzaglar gribe ortam hazırlıyor. Dikkatli olmayanların yakasına sarılıyor mikrop.

Düşmeyen grip ateşi ve 10 günden fazla süren grip; sinüzit, larenjit, otit, faranjit, zatürree, akciğer hastalıkları ve bronşit gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir

İşte merak edilen sorular ve cevapları:

Soğuk hava gribe sebep oluyor mu?

Birçoğumuz gribin soğuğa maruz kalındığında, üşündüğünde veya terlendiğinde oluştuğuna inanırız.

Aslında bu durumların gribin oluşumunda ve hastalığın ciddiyetinde etkisi yoktur veya çok az..

Ancak mikroplar soğuk ortamda ağız ve burun mukozasına daha kolay giriş yaparlar. Stres, alerji, burun açıklığını ve boğazı etkileyen olumsuz şartlar hastalığı davet ediyor.

Grip nasıl gelişir?

Grip ateşi, dört gün boyunca düşmez ve hastalık 10 günden fazla sürerse; sinüzit, larenjit, otit, faranjit, zatürree, akciğer hastalıkları ve bronşite yol açabiliyor. Burun boşluğunun çevresinde yer alan sinüslerimizin içerisine hava küçük kanallar aracılığıyla girebilir. Benzer şekilde geniz bölgemize açılan östaki borusu, orta kulağımızın içine hava gönderilmesini sağlar. Ayrıca bu boşluklarda oluşan salgıların boşalması da bu kanallar yoluyla olur. Nezle veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sırası veya sonrasında burun içerisinde, geniz bölgesinde akıntılar ve doku şişmesi oluşur. Sinüslerin havalanmasını sağlayan bölgelerde oluşan şişme ve akıntılar yüzünden sinüs girişi tıkanabilir veya işlevinde azalma meydana gelebilir.

Sinüzit mi?

Ateş ve halsizlik sinüzitte daha belirgindir. Burundan koyu kıvamlı, iltihabi akıntı olur. Bu akıntı genizden boğaz bölgesine gelerek yine görünümde balgam ve öksürük yapabilir.

Orta kulakta sıvı birikimi olduğunda, en önemli belirti işitme kaybıdır. Çocuklardaki işitme kaybını fark edebilmek için özel dikkat sarf etmek gerekir.

Orta kulakta sıvı toplanmasında çoğu kez kulak ağrısı gibi gürültülü belirtiler yoktur ama bu durum ağrılı orta kulak iltihaplarından daha önemli olabilir. İhmal edildiğinde kalıcı olabilecek işitme kayıpları ile sonlanabilir.

Orta kulak iltihabında ise ağrı ve kulak tıkanıklığı belirgindir. Küçük çocuklar ve bebeklerde akut otit safhasında kulak ağrısı olduğunda, elini kulağına götürmesi, huzursuzlaşması anne babayı uyarıcı olmalıdır. Bazen kulaktan akıntı olabilir. Bazen kulak zarı arkasında iltihap birikimi kulak zarında delinmeye neden olabilir.

Bu iltihabın beyne doğru ilerlerken çocuğun kafatasını bile erittiği vak'alar görülmüştür.

Tedavisi?

Nezle ve grip için kullanılan akıntı kesici ilaçlar ve burun spreylerine ek olarak, ağrıya ve bakteriyel enfeksiyona yönelik ilaçlar tedaviye eklenir. Hekimler çeşitli ağrı kesici ve ateş düşürücüler ile antibiyotik tedavisi uygular.

Hekimin tavsiyelerine uyularak, hastalık belirtileri geçse bile belirtilen süreler boyunca verilen ilaçlar kullanılmalıdır.

Aksi halde kulak zarının delinmesi veya sinüzitin kronikleşmesi gibi istenmeyen olaylar meydana gelebilir. Orta kulakta sıvı toplanması eğer sorun müzminleşmiş bir sürece bağlı değilse; basit ilaç tedavileri ile genellikle problem oluşturmadan kendiliğinden iyileşir. Tedavi yanında çiklet çiğnenmesi, bol ama bol bol su içilmelidir.