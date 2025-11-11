  • İSTANBUL
Hâlâ birileri buna çağdaşlık diyor! Alkol insana neler yaptırıyor neler
Yerel

Hâlâ birileri buna çağdaşlık diyor! Alkol insana neler yaptırıyor neler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hâlâ birileri buna çağdaşlık diyor! Alkol insana neler yaptırıyor neler

Bilecik'te alkollü olduğu iddia edilen ve yol kenarında yatan bir şahıs, üzerinden otomobil geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye köyü köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şekilde yol kenarında yatan İsmail D.'nin üzerinden Cenker S. idaresindeki 11 EE 724 plakalı otomobil geçti. Meydana gelen trafik kazasında İsmail D. vücudunun farklı bölgelerinde meydana gelen kırıklar sebebi ile yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahsı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan İsmail D., ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
