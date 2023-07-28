Hala aynı dolandırıcılık yöntemine para kaptırıyorlar! Üzerinden 400 bin TL'lik zıynet eşyası çıktı....

Bir kişinin kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayette bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme de daha önce çok sayıda telefon dolandırıcılığı olayına karışan İ.A.'nın, Çorum’a gelerek konaklama yaptığı, KGYS üzerinden yapılan kontrolde şüpheli şahsın şehrin farklı noktalarında bulunduğu, en son Yavruturna Mahallesi Milönü Kavşağı civarında olduğunu tespit etti.

Üzerinden 400 bin TL'lik zıynet eşyası çıktı!

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri İ.A.’yı Esnafevleri Sokak'ta bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Zanlının üzerinde ele geçirilen 4 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet yarım, 1 adet çeyrek, 15 adet 1 gr, 2 adet 0.5 gr ve 1 adet 0,25 gr altın malzemeler sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın sorgusunda Samsun ve Uşak’ta da benzer yöntemle dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen İ.A. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.