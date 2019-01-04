Hala ayılamadı... Mafya dizisinde oynadığını unutan Deniz Çakır'ın 'Ceren Damar' paylaşımı tepki çekti

Başörtülü kadınlara saldırarak “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulunmasının ardından büyük tepki çeken oyuncu Deniz Çakır, bir paylaşımıyla daha tepkilerin odağı oldu.

Eli silahlı görüntülerini unuttu

Deniz Çakır, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "Oluk oluk kan akıtacağız diyenlerin alkışlandığı, politikalarınızla her şeyin yasaklandığı televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!" paylaşımını yaptı. Çakır bu paylaşımı akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki eli silahlı görüntüleri getirdi.