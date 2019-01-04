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Hala ayılamadı... Mafya dizisinde oynadığını unutan Deniz Çakır'ın 'Ceren Damar' paylaşımı tepki çekti

Bir kafede 6 başörtülü kadına hakaret eden Deniz Çakır'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım olay oldu. Mafya dizisinde boy gösteren ve bu dizideki başrolüyle cebini dolduran Çakır, "Televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!" paylaşımını yaptı.

04 Ocak 2019 Cuma 21:14
Hala ayılamadı... Mafya dizisinde oynadığını unutan Deniz Çakır'ın 'Ceren Damar' paylaşımı tepki çekti

Başörtülü kadınlara saldırarak “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulunmasının ardından büyük tepki çeken oyuncu Deniz Çakır, bir paylaşımıyla daha tepkilerin odağı oldu.

Eli silahlı görüntülerini unuttu

Deniz Çakır, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "Oluk oluk kan akıtacağız diyenlerin alkışlandığı, politikalarınızla her şeyin yasaklandığı televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!" paylaşımını yaptı. Çakır bu paylaşımı akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki eli silahlı görüntüleri getirdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:14
  1. Ceren Damar
  2. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  3. Deniz Çakır

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