Hal yasası gelecek meyve sebze ucuzlayacak! Komisyoncuların tezgâhı dağılacak

Buğra Kardan

Sebze ve meyve fiyatlarındaki spekülatif artışları önleyecek yeni Hal Yasası’na sona gelindi. Üreticilerin, toptancıların, perakendecilerin ve tüketicilerin taleplerine uygun olarak nihai şekli verilen düzenleme kısa zamanda Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla aracı sayısının azalacağı, ürün fiyatlarını dengeleneceği tahmin ediliyor.

Denetimler kolaylaşacak

Üreticilerin ve tüketicilerin en önemli temennisi Hal Yasası’nın bir an evvel yürürlüğe girmesi. Bu kesimler, yasanın denetimleri kolay kılacağını; fiyatların fahiş artışını engelleyeceği görüşünde birleşiyor.

Köklü tedbirler alınmalı

Halciler ise sebze ve meyve fiyatlarını kontrol altında tutmak için daha köklü tedbirler alınmasından yana. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, şu aşamada haller yerine üretim bölgelerinde yapılan fiyat denetimlerinin yapılması gerektiğini belirtti. Üreticilerin fiyatlarda belirleyici olmadığını kaydeden Er, şunları dile getirdi:

“Antalya’dan, Hatay’dan alınan malın gittiği yer belli değil. Ürün marketlere ve manavlara gidiyor. Ve araya pek çok yapı giriyor. Bu da haliyle fiyatları artırıyor. Burada bir yeniliğe gidilmeli. Bir dönem 552 sayılı KHK vardı. Buna göre üretim bölgesinden çıkan mal tüketim bölgesine girmeliydi. Yani Antalya’dan çıkan malın İstanbul Hali’ne gelmeli, oradan da perakendecilere dağıtılmalıydı. Ne var ki şu anda durum öyle değil, arada pek çok market ve manav var. Bize göre bu sorun önlenerek fiyatlar makul seviyelere çekilebilir.”

Hollanda örneği

Hollanda’dan örnek veren Er, “Bu ülke sebze ve meyve üretmiyor, Avrupa ülkelerinden aldığı ürünleri dünyaya dağıtıyor ve milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Bu sistem Türkiye’ye gelmesi için adım atılmalı ki, üretim ve ihracat artsın, en önemlisi ani fiyat artışlarının önüne geçilsin” ifadelerini kullandı.