0553 313 94 23

Hal yasası gelecek meyve sebze ucuzlayacak! Komisyoncuların tezgâhı dağılacak

Yeni Hal Yasası’yla sebze ve meyve fiyatlarının düşeceği, enflasyonun gerileyeceği öngörülüyor. Komisyoncuların kârlarını aşağı çekecek; üreticilerin ürünlerini satmalarının önünü açacak düzenlemenin yakında Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:53
Hal yasası gelecek meyve sebze ucuzlayacak! Komisyoncuların tezgâhı dağılacak

 Buğra Kardan 

Sebze ve meyve fiyatlarındaki spekülatif artışları önleyecek yeni Hal Yasası’na sona gelindi. Üreticilerin, toptancıların, perakendecilerin ve tüketicilerin taleplerine uygun olarak nihai şekli verilen düzenleme kısa zamanda Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla aracı sayısının azalacağı, ürün fiyatlarını dengeleneceği tahmin ediliyor.

Denetimler kolaylaşacak

Üreticilerin ve tüketicilerin en önemli temennisi Hal Yasası’nın bir an evvel yürürlüğe girmesi. Bu kesimler, yasanın denetimleri kolay kılacağını; fiyatların fahiş artışını engelleyeceği görüşünde birleşiyor.

Köklü tedbirler alınmalı

Halciler ise sebze ve meyve fiyatlarını kontrol altında tutmak için daha köklü tedbirler alınmasından yana. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, şu aşamada haller yerine üretim bölgelerinde yapılan fiyat denetimlerinin yapılması gerektiğini belirtti. Üreticilerin fiyatlarda belirleyici olmadığını kaydeden Er, şunları dile getirdi:

Antalya’dan, Hatay’dan alınan malın gittiği yer belli değil. Ürün marketlere ve manavlara gidiyor. Ve araya pek çok yapı giriyor. Bu da haliyle fiyatları artırıyor. Burada bir yeniliğe gidilmeli. Bir dönem 552 sayılı KHK vardı. Buna göre üretim bölgesinden çıkan mal tüketim bölgesine girmeliydi. Yani Antalya’dan çıkan malın İstanbul Hali’ne gelmeli, oradan da perakendecilere dağıtılmalıydı. Ne var ki şu anda durum öyle değil, arada pek çok market ve manav var. Bize göre bu sorun önlenerek fiyatlar makul seviyelere çekilebilir.

Hollanda örneği

Hollanda’dan örnek veren Er, “Bu ülke sebze ve meyve üretmiyor, Avrupa ülkelerinden aldığı ürünleri dünyaya dağıtıyor ve milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Bu sistem Türkiye’ye gelmesi için adım atılmalı ki, üretim ve ihracat artsın, en önemlisi ani fiyat artışlarının önüne geçilsin” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:53
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Antalya
  4. Sebze ve meyve fiyatları
  5. Hal Yasası
  6. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KOBİ’ye ihracatla büyüme fırsatı
    1. KOBİ’ye ihracatla büyüme fırsatı
    2. Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem..
    3. İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    4. Medipol Başakşehir, Akhisar..
    5. Akar: "Teröristlerin ve..
    6. Görüntüler ortaya çıktı! Soyer'den..
    7. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde..
    8. İstanbul’da gıdanın fiyatı arttı,..
    9. Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    10. İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44.2 oldu
    11. Milli SİHA yeni görevine hazır
    12. İYİ Parti Yalova ilçe belediye başkan..
    13. PKK/KCK'nın üst düzey ismi jandarmadan..
    14. Ayakkabı ihracatında en büyük pay..
    15. Küba'ya meteor düştü... "Çok büyük..
    16. Manisa’da 24 jeotermal arama sahası..
    17. Hal yasası gelecek meyve sebze..
    18. Derede kaybolan Kader Buse'yi arama..
    19. Doğu Türkistan'da deprem!
    20. Üsküdar’da otomobil markete girdi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!