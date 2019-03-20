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Hakurk'a hava operasyonu! Hepsi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait çok sayıda mevzi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:27
Hakurk'a hava operasyonu! Hepsi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:27
  1. Hakurk
  2. msb

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