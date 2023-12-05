Hakurk bölgesinde teröristlere ait 800 Doçka mühimmatı ele geçirildi
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatını ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
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