Haksöz Haber-Salih Tuna polemiği büyüyor

Haksöz Haber, Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'ya, 3 Haziran 2021 tarihli, “Davutoğlu’na bunu yapmayın!” başlıklı yazısı nedeni ile tepki gösterdi.

Haksöz Haber, Salih Tuna'nın "Suriye’de AK Parti’nin insanlık tarihine altın harflerle yazılacak olan vicdanlı politikasını “Suriye belası” olarak nitelediğini" belirtti.

"Türkiye tarihinin en onurlu politikasını şeytani bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sıyırıp Davutoğlu’na yükleyerek mahkûm etmeye çalışıyor kendince. Bir insan için bundan daha rezil bir iş var mıdır acaba?" suçlamasında bulunan Haksöz Haber, "Suriye'yi başımıza bela eden, Sayın Davutoğlu'nun stratejik derinlikli dehasıdır. Zaten Suriye'de istediği gerçekleşmiş olsaydı 'zaferi' kimseyle paylaşmazdı." iddiası nedeni ile Tuna'ya Suriye politikasının nesinin yanlış olduğunu sorusunu yöneltti.

Haksöz Haber, Salih Tuna'ya tepkisinin devamında şu iddialarda bulundu:

"Esed isimli zalime karşı çıkılıp Suriye halkından yana tavır alınması mı yanlış? O toz kondurmadığınız İran zalimi gibi şebbihalarını gönderip masumları öldürmediği için mi yanlış yaptı Türkiye? Nesi yanlış gerçekten öğrenmek istiyoruz? Vicdanını yutkunan tipler bir siyasi partinin İslami ve insani ilkeleri göz ederek alığı politik duruşu “başımıza bela oldu!” şeklinde değerlendiriyorlar! Üstüne üstlük “dost” gibi görünen bu reziller Truva atı misali içerdeki ahlaki, siyasi bozulma ve kokuşmanın da müsebbibidirler! Uyanık İrancılar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, AK Parti’nin Suriye politikasının inşa olmasında etkili olan iki isim insanlık tarihine çoktan hayırla geçmiştir bile!"