Haksız yargı kararları AK Parti’yi vuruyor!

DHKP-C’yi aklayan haberler yapan Ahmet Şık’ın 7.5 yıl ceza almasına rağmen tutuklanmazken, tek suçu gazetecilik yapmak olan Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın halen cezaevinde olması ise vicdanları kanattı. Seçimin arifesinde Akit’e konuşan hukukçular, muhafazakar kanadın tepkisini çekecek kararların peşi sıra çıkmasını sert dille eleştirdi.

HÜKÜMET EL ATMALI

Avukat Cüneyt Toraman, “Birileri kumpas sonucu örgüt üyeliğinden tutuklanırken, diğer tarafta anayasal suç işleyenler serbest bırakılıyor. Ben bu durumu kamu vicdanına bırakıyorum. Vicdanlar da kabul etmiyor bu durumu” dedi. AK Parti iktidarı ile tabanının arasının açılmaya çalışıldığına dikkat çeken Toraman, “Hükümetin görevi sadece yol, su, elektrik değildir. Türkiye’deki adalet sisteminden doğrudan hükümet sorumludur. Bu durum en nihayetinde hükümete dayanacaktır. İktidarın, bu çifte standart ve haksız uygulamalara acilen bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.

CİDDİ ZARAR VERİR

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı da, “Bu kararlar ülke için zararlı sonuçlar doğurur” dedi. 28 Şubat darbecilerinin serbest bırakılmasını hatırlatan Tatlı, “28 Şubat kararı darbecileri durduracak değil önünü açan bir karar oldu. Hapse girmiyorlar. İkincisi 15 Temmuzdaki yargılananların daha da sıkı sıkıya sarılmalarını ve çözülmemelerini sağladık ki, ömür boyu yatmaktan kurtulmaları için mücadele etmelerinin zeminini hazırladı. Üçüncüsü de müebbet hapis verilip de tutuksuz devam ettirilen dosya olmamıştı. Bu da bir ilk oldu” şeklinde konuştu.

HALK KÜSTÜRÜLÜYOR

Avukat Ferhat Çakır, “Türkiye 24 Haziran da tarihinin en önemli seçimlerine gidiyor. Böyle bir süreçte yargıdan bu tarz kararlar çıkması tesadüfi değil. Hükümet ile mütedeyyin seçmenini arası açılmaya çalışılıyor” dedi. Bu tarz kararların kırgınlığa sebebiyet verdiğini belirten Çakır, şöyle devam etti: “28 Şubat darbecileri dışardayken, darbecilerin mağdur ettiği isimlerin içerde olması bir antipati oluşturuyor. Hükümetin hiçbir suçu yokken mesele hükümete fatura edilmeye çalışılıyor. Öyle bir algı oluşturuluyor.” Yargının daha adil olması gerektiğini belirten Çakır, şunları aktardı: “AK Parti tabanıyla küstürülmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz 28 Şubat darbecileri sağlık ve yaşlılık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılırken, aynı problemi yaşayan mağdurlar halen içerde. Bu bir kızgınlığa sebebiyet veriyor. Bu tarz kararların bedeli hükümete ödetilmek isteniyor.”