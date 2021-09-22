Haksız fiyat artışları uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz

Muş, Twitter paylaşımında denetimlerini de devam ettireceklerini vurguladı. Muş, ayrıca bir bayinin stokta otomobil kalmadığını iddia etmesine rağmen boş bir tarla içerisinde yüzlerce taşıtı tuttuğunu ortaya koyan görüntülerin sosyal medyada yer aldığını hatırlattı. Bu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunlara işaret etti: “Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.”

Denetimler hız kesmiyor

Öte yandan; piyasa denetimlerine hız verildi. Ticaret Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı personelinden oluşan özel inceleme ekipleri hummalı bir çalışma içerisine girdi. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya başkanlığındaki ekip, Ankara Çankaya’daki bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipte yer alan görevliler, temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını incelediler. Ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına, künye bilgilerine baktılar.

3 unsur öne çıkıyor

Kaya, 81 ilde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi. Etiket denetimlerinde 3 unsura baktıklarını aktaran Kaya, şu bilgileri verdi: “Birincisi, etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu. Yani ürün bilgileri gerçekten etikete yansımış mı? İkincisi ürünlerin indirimli fiyattan satılıp satılmadıklarını kontrol ediyor. ‘Son olarak da etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında herhangi bir fark var mı, yok mu’ sorusuna cevap arıyoruz. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı durumun olması durumunda etiket başına 452 lira idari yaptırım uygulanacak. Denetimlerimiz gerek merkez teşkilatımız gerekse ilgi müdürlüklerimiz vasıtasıyla fahiş fiyat artışının engellenmesi ve aldatıcı etiket uygulanmasının sona erdirilmesini sağlamak adına devam edecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”