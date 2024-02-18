Hakmar Express Derince'de açılışa özel 5 günlük süper indirim
Hakmar Express Derince'de açılışa özel 20-25 Şubat 2024 tarihleri arasında; kıyma, yoğurt, un, ayçiçek yağı, peynir, makarna, bulaşık detarjanı, patates gibi birçok üründe inidirim kampanyası başlattı.
Hakmar Express Derince'de açılışa özel 20-25 Şubat 2024 tarihleri arasında; Kıymadan yoğurda undan ayçiçek yağına, peynirden makarnaya, tuvalet kağıdından bulaşık deterjanına, patatesten soğana kadar birçok üründe indirim bulunuyor.
500 g Haket Dana Kıyma 139.50 TL
Şenpiliç Tavuk 89.90 TL
2000 g Çamlıbel Yarım Yağlı Yoğurt 59.50 TL
8 kg Sinangil Un 119 TL
30'lu Yumurta 89.90 TL
2.5 kg Yurda Pilavlık Pirinç 49.50 TL
1000 gr Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 159 TL
830 g Tamek Domates Salçası 29.50 TL
750 g Mantı 25.90 TL
500 g Nuh'un Ankara Makarnası 14.50 TL
4 lt Komili Ayçiçek Yağı 169.50 TL
40'lı Evo 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 149 TL
12'li Evo 3 Katlı Kağıt Havlu 89.50 TL
Clear Şampuan 79.50 TL
5 lt Vernel Yumuşatıcı 89.90 TL
4 kg Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 119 TL
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