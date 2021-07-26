Hakkı söyleyen İhsan Şenocak hoca efendiye laikçi linci!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında Çin'i 3 - 0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından kadın voleybol takımının gayri ahlaki görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Yayılan görüntülerin ardından, görevi Ahkam-ı Şer'iyyeyi bildirmek olan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı.

Şenocak, “İslam’ın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da duamız da sensin!” diye yazdı.

İhsan Şenocak’ın sözleri Müslümanlar tarafından büyük beğeni aldı. Ancak İslam’a alerjisi olan laikçi azgın azınlık, Şenocak’ı linç etmeye kalkıştı.

Laikçilerin linç girişiminin ardından bir paylaşım daha yapan hoca efendi, “İfademde tek cümlelik bir hakaret yok. İslam’ın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var. Sermayesi "küfür" olan ahlak yobazlarıyla hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım. Sizin keyfinize göre değil İslam’a göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma ya Rabbi!” paylaşımı yaptı.

İhsan Şenocak’ı eleştiren ahlak yoksunlarının, yaklaşık 100 yıldır Müslümanlara söylenen ezbere eleştirilerle ve hakaretlerle konuşmaları da ayrıca dikkat çekti. Ahlak yobazlarının çıplaklığı modernlik olarak nitelemeleri, 100 yıldır bir arpa boyu mesafe kaydedemediklerini gözler önüne serdi!..