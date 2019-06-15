Hazreti Ebubekir diyor ki:

-Herhangi bir yericinin yermesinden korkarak hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur.

-Kendini beğenmişlikten sakının. Topraktan yaratılmış ve yine toprağa dönecek olan, sonra da haşeratın azığı olacak bir kimse neyle gururlanabilir ki?

-Mazlumun bedduasından sakının ve kendinizi ölüme hazırlayın.

-Müslümanların işlerini deruhda ederken ellerini kanlarından, mideni mallarından uzak tut, haysiyetini kırma. Güç ve kuvvet ancak Allah’ın elindedir.

-Gizli ve aleni tüm davranışlarında Allah’tan kork. Çünkü O seni ve yaptıklarını görür.

Hazreti Ömer diyor ki:

-Müslümanları dövmeyiniz ki zillete düçar olmasınlar. Onları haksız yere methetmeyiniz ki şımarmasınlar. Kapılarınızı yüzlerine kapatmayınız ki kuvvetliler zayıfları ezmesin. Kendinizi Müslümanlardan üstün görmeyiniz ki zulme düçar olmasınlar.

-Bana hatalarımı gösteren adamdan Allah razı olsun.

-Günah işlemekten vazgeçmek tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.

-Şunu iyi biliniz ki bir zalime karşı hakkı haykırmak, kişinin ölümünü yaklaştırmayacağı gibi rızkına da engel olmaz.

-Allah’tan korkanın öfkesi kabarmaz.