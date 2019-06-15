Hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur
Hz. Ebubekir (ra) diyor ki, "Mazlumun bedduasından sakının. Herhangi bir yericinin yermesinden korkarak hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur."15 Haziran 2019 Cumartesi 13:23
Hazreti Ebubekir diyor ki:
-Herhangi bir yericinin yermesinden korkarak hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur.
-Kendini beğenmişlikten sakının. Topraktan yaratılmış ve yine toprağa dönecek olan, sonra da haşeratın azığı olacak bir kimse neyle gururlanabilir ki?
-Mazlumun bedduasından sakının ve kendinizi ölüme hazırlayın.
-Müslümanların işlerini deruhda ederken ellerini kanlarından, mideni mallarından uzak tut, haysiyetini kırma. Güç ve kuvvet ancak Allah’ın elindedir.
-Gizli ve aleni tüm davranışlarında Allah’tan kork. Çünkü O seni ve yaptıklarını görür.
Hazreti Ömer diyor ki:
-Müslümanları dövmeyiniz ki zillete düçar olmasınlar. Onları haksız yere methetmeyiniz ki şımarmasınlar. Kapılarınızı yüzlerine kapatmayınız ki kuvvetliler zayıfları ezmesin. Kendinizi Müslümanlardan üstün görmeyiniz ki zulme düçar olmasınlar.
-Bana hatalarımı gösteren adamdan Allah razı olsun.
-Günah işlemekten vazgeçmek tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.
-Şunu iyi biliniz ki bir zalime karşı hakkı haykırmak, kişinin ölümünü yaklaştırmayacağı gibi rızkına da engel olmaz.
-Allah’tan korkanın öfkesi kabarmaz.
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