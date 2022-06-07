Hakkı Devrim, “Abdurrahim Karakoç’u susturalım” demişti! Şimdi kendi gazetesi bile onu hatırlamıyor

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu'nun değerleri anneleri Hatice Karahasanoğlu, 17 sene önce 7 Haziran günü Hakk’a yürüdü.

Gazetemiz yazarı, büyük şair Abdurrahim Karakoç ağabey de 2012’nin 7 Haziran’ında ahirete irtihal etti.

7 güzel adamın zarif şairi Cahit Zarifoğlu da 1987 senesinin 7 Haziran’ında vefat etti.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, yıllar önce bugün, 7 Haziran’da vefat eden 3 güzel insan rahmetle yad edildi.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu'nun değerleri anneleri Hatice Karahasanoğlu, vefatının 17. seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve dua ile anılıyor.

Kıymetli anneleri hakkında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, “İmkansızlıklar içerisinde ilkokulu dahi bitirememiş ve İstanbul'a göç etmiş bir aile. İstanbul'a göç ettikten sonra da asgari ücretle 5 çocuk büyütmüş bir anneden bahsediyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bütün anneler dar imkanlarla çocuklarını büyütmeye çalışan insanlar, evin belki bütün geçimini sağlayan insanlar.” dedi.

Yazarımız Abdurrahim Karakoç hakkında da konuşan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Allah’tan rahmet diliyorum. Korkusuz bir insandı. En hatırda kalan sözü, Beni Akit'ten başka bir gazete taşıyamaz. Benim yazdığım yazılar sert yazılardır, derdi ve o yazıları Akit'ten başka bir gazete taşıyamaz. Hemen 2 gün içinde ihtilafa düşeriz.

Özellikle gazetelerin hallerini ve sansür uygulamalarını bildiği için, kendisi de sansür istemediği için... Abdürrahim Karakoç, 'Yazılarıma müdahale edilmemesini isterim' diyen biriydi ve o yazılara da Akit'in müdahale etmeden cesur bir şekilde yayınlaması nedeniyle, başka gazete taşıyamaz, dedi.

Düşünün Türkiye'ye mal olmuş, Türk dünyasına mâl olmuş, belki tüm dünyaya mâl olmuş bir şair... 'İsim önemli, yazı önemli değil, haftada 2 gün bizde yaz' diyen gazeteler olabilirdi. Onlara eyvallah etmediği için Abdurrahim Karakoç, 'Benim üzerimden nemalanmaya çalışıyorsunuz' şeklinde bir bakış açısı olduğu için, ve özellikle de Hitler üzerinden İsrail'e dair bir yazısı vardı, hemen ardından Türkiye'deki haham başı Radikal'den tutun Hürriyet'e kadar mektup yazıp, “Akit'te Abdurrahim Karakoç diye birisi var, bu kişiye karşı ortak tepki oluşturalım” demişti. Hakkı Devrim de mektup sonrası, “Abdurrahim Karakoç’u susturalım” diye köşe yazısı yazmıştı. O da öldü, bakın kim hatırlıyor? Abdurrahim Karakoç üzerinden ben Hakkı Devrim'i hatırlıyorum. Yoksa Hakkı Devrim'i kendi yazdığı gazete bile belki hatırlamıyor. Kendi yazdığı Doğan Grubu veya şu anki ismiyle Demirören Grubu bile hatırlamıyor. Ben Hakkı Devrim'i nasıl hatırlıyorum, Karakoç'u susturalım, dediği yazı üzerinden hatırlıyorum.