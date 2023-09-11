  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Okul öncesi müthiş test! Türkiye'deki bir ilk

Dünyada sadece 4 ülkede var! 'Yakalanamaz füze yaptık' diyerek duyurdular

İran'a akılalmaz tehdit! "Tahran'ın kalbini vurmaya hazırız"

'Kurtlu köfte yermisiniz?' Gıdaya erişim zorlaşıyor, raflarda et yerini iğrenç böcekler alıyor!

Yer Beyoğlu! Bu nasıl bir alçaklıktır böyle! Rezalet ki ne rezalet

MİT, Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi

Türkiye’nin konuştuğu Hiranur Vakfı davasında flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniden Refah Partisi'nden yeni ittifak kararı! Fatih Erbakan duyurdu: Teklif gelirse...

Böyle polis olmaz olsun! Yaptıkları şey "yuh" dedirtti! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Akaryakıt fiyatlarını allak bullak edecek gelişme! Olmayacak şey oldu
Spor Hakkarisporla 12 Bingölspor'un itirazları hakkında yeni gelişme!
Spor

Hakkarisporla 12 Bingölspor'un itirazları hakkında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 17:54:00 - 2023-09-11 18:38:00
Hakkarisporla 12 Bingölspor'un itirazları hakkında yeni gelişme!

120Bingölspor ve Hakkarispor yapılan itirazları sonucunda Türkiye Ziraat Kupası elemelerine yeniden dahil edildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nın kura çekimlerinde bir ilk gerçekleşerek, takım sayısı fazla olunca yine kura çekilmiş ve Hakkarispor ile 12 Bingölspor turnuvanın dışında bırakılmıştı.

Her iki takım yöneticileri de uygulamanın haksız olduğunu belirterek, TFF'ye itiraz etti.

İtirazı inceleyen TFF yönetimi,  Hakkarispor ile 12 Bingölspor'u yeniden turnuvaya dahil etti.

12 Bingölspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde yapılan Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında kulübümüzün temsil yetkisi elinden alınarak kupadan çıkarılmıştı. Ancak ilk günden itibaren Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Engin Özturan ve yönetim kurulumuzun kararlı duruşu ve yoğun çabaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu bu kararından vazgeçti ve 12 Bingölspor'a hak ettiği şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda tekrar temsil hakkı verdi." ifadeleri kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23