Hakkarisporla 12 Bingölspor'un itirazları hakkında yeni gelişme!

Ziraat Türkiye Kupası’nın kura çekimlerinde bir ilk gerçekleşerek, takım sayısı fazla olunca yine kura çekilmiş ve Hakkarispor ile 12 Bingölspor turnuvanın dışında bırakılmıştı.

Her iki takım yöneticileri de uygulamanın haksız olduğunu belirterek, TFF'ye itiraz etti.

İtirazı inceleyen TFF yönetimi, Hakkarispor ile 12 Bingölspor'u yeniden turnuvaya dahil etti.

12 Bingölspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde yapılan Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında kulübümüzün temsil yetkisi elinden alınarak kupadan çıkarılmıştı. Ancak ilk günden itibaren Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Engin Özturan ve yönetim kurulumuzun kararlı duruşu ve yoğun çabaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu bu kararından vazgeçti ve 12 Bingölspor'a hak ettiği şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda tekrar temsil hakkı verdi." ifadeleri kullanıldı.

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