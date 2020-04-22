  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari’nin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

Hakkâri’nin düşman işgalinden kurtarılışının 102.

2020-04-22 11:54:09 -
Hakkari’nin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

Hakkâri’nin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından korona virüs tedbirleri nedeniyle tören sona erdi.


Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı