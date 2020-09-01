Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var
Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında bir kahraman askerimizin şehit olduğu açıklandı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yaşanan olayda 1 askerimizin şehit olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Eylül yani bugün Hakkari’nin Şemdinli bölgesine yapılan intikal sırasında trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, kaza sonrası 2 askerin ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığı belirtildi. Yaralı askerlerimizden birinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu açıklandı.
Ağrı’dan acı haber gelmişti
Geçtiğimiz günlerde de Jandarma Komando Uzman Çavuş Çetin Ak isimli askerimiz, Ağrı kırsalında düzenlenen operasyon sırasında mayına basarak şehit olmuştu.