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Gündem Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var
Gündem

Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında bir kahraman askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:04:00 - 2020-09-01 12:21:33
Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yaşanan olayda 1 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Eylül yani bugün Hakkari’nin Şemdinli bölgesine yapılan intikal sırasında trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, kaza sonrası 2 askerin ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığı belirtildi. Yaralı askerlerimizden birinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu açıklandı.

Ağrı’dan acı haber gelmişti

Geçtiğimiz günlerde de Jandarma Komando Uzman Çavuş Çetin Ak isimli askerimiz, Ağrı kırsalında düzenlenen operasyon sırasında mayına basarak şehit olmuştu.

 

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Yorumlar

Yasemin

ALLAH cc Rahmet eylesin.
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