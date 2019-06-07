0553 313 94 23

Hakkari’deki dağlara 7 günlük tırmanış

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’ye bayram tatili nedeniyle gelen dağcılar, 7 gün boyunca değişik zirvelere tırmanış yaparak kamp kurdular.

07 Haziran 2019 Cuma 16:55
Hakkari’deki dağlara 7 günlük tırmanış

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’ye bayram tatili nedeniyle gelen dağcılar, 7 gün boyunca değişik zirvelere tırmanış yaparak kamp kurdular.


Merkezi İzmir’de bulunan Zirve Dağcılık ve Hakkari Zirve Dağcılık temsilciliğinin düzenlemiş olduğu tırmanışa Türkiye’nin değişik illerinden katılım sağlandı. Hakkari yerelinde dağcılara rehberlik yapan Cilo Dağcılık, bir haftalık tırmanış ve kamp faaliyeti boyunca 21 kişilik dağcı grubu ile her mevsim ayrı güzelliklere sahip Sat Dağlarına ve Hakkari merkeze yakın Kato sıra dağlarının Şıne zirvesine tırmanış yaptılar.


Zirve Dağcılık Genel Başkanı ve Dağcılık Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Orhan Kozan başkanlığında Hakkari’ye gelen dağcılar, Hakkari’deki dağlara hayran kaldıklarını belirttiler. Türkiye’nin en büyük dağcılık kulübü olan Zirve Dağcılık Kulübü şube başkanları, temsilcileri ve üyelerinin katıldığı tırmanışta, dağcılar Hakkari dağlarına olan hayranlıklarını gizleyemediler.


Faaliyet hakkında bilgi veren Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan, Zirve Dağcılık olarak Hakkari dağlarına çok önem verdiklerini belirterek, “Ülkemizin Alpleri, Cilo ve Sat dağlarıdır. İlk olarak 2011 yılında geldiğimiz bu dağlara, sonrasında birçok defa daha geldik. Kulüp olarak Hakkari dağlarının tırmanışlara açılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Zirve Dağcılık Marmaris Şube Başkanı Şengül Ünsal ise, Hakkari dağlarının ve doğasının eşsiz güzellikte olduğunu ifade ederek, bir haftalık tırmanışları sırasında ayı, dağ keçisi, porsuk, kartal, tilki gibi onlarca yabani hayvan gördüklerini ve bu durumun da onları çok mutlu ettiğini söyledi.


Bayram tatili boyunca tırmanış için gelen dağcılar, getirdikleri kitap ve oyuncakları ise köylerdeki çocuklara dağıtarak onların bayramlarını kutladı.


Tırmanış ve gezi faaliyetine rehberlik ve ev sahipliği yapan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı ve Zirve Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Tansu da, yapılan faaliyetin dağların tanıtımı ve tırmanışlara açılması için önemli olduğunu ifade ederek, faaliyetin sadece dağlarda değil aynı zamanda Dağlıca köyünü, Zap Vadisi ve Çukurca ilçesini de içerisine alarak gerçek bir bayramlaşma havasında geçtiğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:55
  1. doğa
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda hainlere göz açtırmıyor
    1. ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    3. Afrika için korkutucu açıklama: Her..
    4. Yardım için 7 bin kilometre yol gitti
    5. Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı
    6. Kastamonu'da otomobil devrildi.....
    7. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2..
    8. 3. kattan düşen genç hastanelik oldu
    9. Hakkari polisi çocuklara ‘sürücü..
    10. Trump'tan Putin'e beyaz bayrak: Hala..
    11. Hakkari’deki dağlara 7 günlük tırmanış
    12. Küresel Sağlık Günü Kuşadası’nda..
    13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    14. Eroğlu, Bolvadin’de bayramlaşma..
    15. Paraşütün nemini alan gence, turistten..
    16. Muğla’da orman yangını
    17. Fransa Milli Takımı Türkiye'ye ayak..
    18. Paris’te bisiklet ve elektrikli..
    19. Türkeli’de ekmeğe zam
    20. GÜNCELLEME - Adana'daki gazeteciye..
    21. 9 Çocuk babasından 6 gündür haber..
    22. Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı
    23. Fransa Açık’ta Nadal, Federer’i..
    24. Eşyaları küle çeviren yangında..
    25. Nadal, Federer'i 3 sette geçti
    26. Ankara’da hayatını kaybeden asker..
    27. Kavgada vurulan polis törenle son..
    28. Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi
    29. Galatasaray diretince UEFA değiştirmek..
    30. A Milli Erkek Voleybol Takımı,..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz