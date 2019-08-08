Hakkaride'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininŞemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgüne ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek,"Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınakta, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.

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