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Hakkaride'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
Hakkaride'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininŞemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgüne ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek,"Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınakta, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
  1. Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü
  2. Erdemli Mezrası
  3. Hakkari Valiliği
  4. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  5. AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği
  6. AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği
  7. terör örgütüne ait kıyafet
  8. AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör

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