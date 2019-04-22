Hakkari'de yüzlerce kaçak ürün, yol kontrollerinde ele geçirildi Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi' amacıyla 15 ile 21 Nisan tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen yol kontrollerinde, yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Hakkari Polisi, kent genelinde yaptığı yol kontrollerinde kaçak sigara, kol saati ve gözlük ile 9 madeni sikke ele geçirdi.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi' amacıyla 15 ile 21 Nisan tarihleri arasında kent genelinde yol kontrolü yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçlarda 570 paket kaçak sigara, 375 kaçak kol saati, 26 kaçak gözlük ile tarihi eser niteliğinde 9 madeni sikke ele geçirdi.



Polisin ele geçen kaçak ürünler ve tarihi eserler ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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