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Yerel Hakkari'de uyuşturucuya geçit yok!
Yerel

Hakkari'de uyuşturucuya geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 22:43:00 -
Hakkari'de uyuşturucuya geçit yok!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve batı illerine sevkiyatını engellemeye yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Yüksekova ilçemizde durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapılmış, araçtan 83 parça halinde toplamda 70 kilogram 700 gram kristal halde metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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