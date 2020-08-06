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Aktüel

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:30:22 -
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 56 kilogram eroin ile 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kent genelinde, 15 Temmuz'da Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Burak Derya ve Onur Ramazan Bayram'ın isimlerinin verildiği narkotik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 kilogram eroin ve 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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