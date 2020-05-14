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Aktüel

Hakkari'de terörle mücadele

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:50:48 -
Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İlçenin Boğazköy Köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığınakta 2 RPG-7 anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.



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