Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'ya mensup bir terörist etkisiz hale getirildi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:54
Hakkari'de bir PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında merkez Kırıkdağ köyü Su Yaylası mevkisinde bir PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi.
Teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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