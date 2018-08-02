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Hakkari’de terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çimenli köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 1 mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:54
Hakkari’de terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ağustos 2018 günü ilimiz merkez Çimenli köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 1 mağarada; 5 adet anti tank roket mühimmatı, 4 adet anti personel roket mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet Bixi namlusu, 14 adet sevk fişeği, 3.000 adet Bixi mühimmatı, 80 adet 12,7 mm keskin nişancı mühimmatı, 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 12 adet jelikan benzin, 1 adet 102 ekran LCD TV, 10 adet tüp,- 2 adet akü, 500 paket sigara, 10 çuval un, 2 çuval şeker, 10 teneke turşu, 60 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:54
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