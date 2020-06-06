  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:45:21 -
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etme görevini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyeti icra edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen 20 EYP, METİ timlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı